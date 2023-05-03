لقاءات عمل بين الوفد السوري وشركات عربية في معرض السفر بدبي

دمشق – البعث أون لاين



أُقيمت عدة لقاءات عمل بين، رئيس الوفد السوري معاون وزير السياحة، نضال ماشفج، ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية من جهة، وعدد من الشركات والمعنيين في القطاع السياحي من جهة أخرى، وذلك في الجناح السوري بمعرض السفر بدبي.

وأبرز المباحثات أُجريت مع ممثل وزارة التراث والسياحة العُمانية، هيثم بن محمد الغساني، حيث تناول اللقاء استقطاب المستثمرين والمهتمين للقدوم إلى سورية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع سياحية نوعية، وتنسيق لقاء مشترك بين اتحاد غرف السياحة السورية والعمانية للتعاون فيما يتعلق بالمهن التراثية.