إجلاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية في السودان

دمشق – سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء الدفعة الثانية من أبناء الجالية السورية، وتضم 199 شخصاً، بينهم 60 طفلاً ممن تم إجلاؤهم في السودان.

وتحدث المغترب عبد الرحمن دياب عن الصعوبات التي واجهتهم في طريقهم من الخرطوم إلى بورسودان، لافتاً إلى أن عمليات الإجلاء كانت معقدة هناك، ومع ذلك السفارة قامت بالتنسيق مع كل الجهات ولم يوفروا جهداً في مساعدة الجميع، ومعرباً عن شعوره بالأمان بعد خروجه من أجواء الحرب والعودة إلى البلاد.

بدوره أحمد محمد أشار إلى أنه قدم من الخرطوم إلى بورسودان، حيث تمت المباشرة بإجراءات الإجلاء وتسجيل العوائل والأفراد، معرباً عن سعادته بعودته إلى بلده الأم.

وأشارت علا زغل من حلب إلى الصعوبات التي واجهتهم حتى وصلت طائرة الإجلاء، منوهةً بالمساعدة والتسهيلات التي قدمتها السفارة السورية في السودان، كما أعربت عن شعورها بالأمان لدى وصولها إلى سورية.

وتستمر الجهود، ويتواصل التنسيق بين وزارة الخارجية والمغتربين، السورية، والأطراف المعنية في السودان لإجلاء المزيد من المواطنين وإعادتهم إلى سورية.

وكانت وصلت إلى مطار دمشق الدولي فجر الأربعاء الدفعة الأولى من أبناء الجالية السورية ممن تم أجلاؤهم من السودان وضمت 191 شخصاً بينهم 21 طفلاً على متن طائرة أجنحة الشام.