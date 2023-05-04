استشهاد فلسطينية بعد تنفيذها عملية طعن عند حاجز حوارة جنوبيّ نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاماً) جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة جنوبيّ نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعرض فتاة لإطلاق نار قرب دوار عينابوس حيث منع الاحتلال الطواقم من الاقتراب منها لبعض الوقت، قبل السماح لها باستلامها ونقلها إلى مستشفى رفيديا في نابلس بحالة خطيرة جداً.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بعد تعرضه لعملية طعن في حوارة جنوب نابلس.

ووفق القناة 14 العبرية، فإنّ “فتاة فلسطينية طعنت مجنداً في حوارة وأصابته بجروح، وتمّ إطلاق النار عليها وإصابتها بجروح خطيرة”.

وأظهرت مقاطع فيديو للفتاة وهي ملقاة على الأرض وتركها تنزف في المكان، وشرع جيش الاحتلال بإغلاق المنطقة ومنع الاقتراب منها.