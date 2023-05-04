4-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس

محمد عباس

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أنّ “قوات اليمام الخاصة قامت باغتيال فلسطينيين اثنين في نابلس كانا قد نفذا عملية الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطِنات كما استهدفت القوات شخص ثالث كان برفقتهما في المبنى”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الشهداء هم حسن القطناني ومعاذ المصري من نشطاء حركة حماس، إلى جانب إبراهيم جبر الذي ساعدهم على التخفي.

وقالت وزارة الصحة إنّ 2 من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب معه التعرف على هوياتهم.

وأشار المتحدث باسم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ قواته “نفذت  نشاطاً عسكرياً” داخل البلدة القديمة في نابلس لاعتقال أحد المطاردين.

وحاصرت قوات الاحتلال محيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة في محافظة نابلس، واستخدمت صواريخ موجهة محمولة على الكتف في اتجاه المنزل المحاصر، وسط سماع دوي انفجارات قوية من أهالي البلدة.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت 4 إصابات بالرصاص الحي فيما أصيب 152 بحالات اختناق بينهم طلاب مدارس وتلقوا العلاج ميدانياً.

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