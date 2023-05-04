“التربية” و”اليونيسف” تناقشان استراتيجية التدريب ضمن مشروع الحدّ من العنف

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سورية “ميو تيموتو” والوفد المرافق آلية تعزيز التعاون، ووضع استراتيجية للتدريب، ضمن مشروع الحد من العنف المدرسي وما يتعلق بالاستجابة للزلازل.

وأشار الوزير طباع خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق إلى أهمية التدريب لتحقيق الاستجابة المبكرة في مجالات الكوارث عبر الفرق الفنية المختصة، والعمل لسد الفاقد التعليمي للأطفال خارج المدرسة، موضحاً أن الوزارة قامت بتعويض الفاقد التعليمي بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي عبر مراكز تعليم افتراضية في اللاذقية وحلب، وأصدرت دليلا للتعامل مع الزلازل وبروشورات توعية للتعامل مع الكوارث والحوادث.

وأكد طباع ضرورة وضع خطة تنفيذية للتدريب على دليل التعامل مع الزلازل، بالتعاون مع المنظمة ومناقشة البرنامج الزمني المقترح لخطة الحد من العنف في المدارس وإنتاج أعمال درامية تقدم أثرا إيجابيا للأطفال للحد من هذه الظاهرة.

بدوره أشار تيموتو إلى إمكانية طباعة الدليل الذي أصدرته الوزارة وتوزيعه على المدارس، مؤكداً استعداد المنظمة لدراسة النقاط التي تحتاج لدعم، بما يمكن من تنفيذ خطة الحد من العنف المدرسي والعمل مع الوزارة والجمعيات والمؤسسات المحلية لتعويض الفاقد التعليمي.