 الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

تبادل طرفا الاقتتال في السودان الاتهامات مجددا بشأن عدم الالتزام بالهدنة المتفق عليها في البلاد، كما قدم كل منهما رؤيته للوضع الميداني، لا سيما في العاصمة الخرطوم.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان، في بيان الأربعاء إن “المتمردين لم يلتزموا في العاصمة بالهدنة المعلنة واستمروا في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، والقيام ببعض التحركات العسكرية”.

بدورها، أكدت قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، “استمرار خروقات القوات الانقلابية والفلول، للهدنة الانسانية المعلنة لإجلاء البعثات الدبلوماسية وتمكين المواطنين من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة”.

ولفتت إلى أنها “تصدت في مناطق سيطرتها بوسط الخرطوم، لهجوم من قوات بزي الاحتياطي المركزي وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستولت على عدد من العربات والأسلحة ودبابة مجنزرة”.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها لا تزال “تسيطر على 90% من مدن الخرطوم الثلاث مؤكدة أيضا التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة، وتنبه إلى أن التزامها بالهدن لأغراض إنسانية فقط، في مقابل غدر متكرر على مواقعنا من القوات الانقلابية وكتائب الظل والفلول وتتعامل قواتنا بالحسم اللازم.”