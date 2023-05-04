الحرارة غداً إلى ارتفاع

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية حارة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول خلال ساعات الليل إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات ربيعية متفرقة وعشوائية من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية، وأجزاء من المنطقة الجنوبية، ويكون الجو سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كم/سا، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…