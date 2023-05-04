5-مايو-2023

جريدة البعث

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الرئيس تبون: سورية عضوٌ مؤسّس في الجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها

بشار المحمد

الجزائر – سانا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن سورية عضو مؤسس في الجامعة العربية، ولا يمكن حرمانها من حقوقها.

وقال الرئيس تبون خلال لقائه ممثلي الصحافة الوطنية: “نحن لم نتغير بالنسبة لسورية، وأيضاً سورية لم تتغير بالنسبة لنا، وإن ما نقوم به على أساس أن سورية عضو مؤسس في الجامعة ولا يمكن عزلها وتنحية حقوقها”،  مشيراً إلى أن هبّة الجزائر لمساعدة شقيقتها سورية خلال الزلزال الذي تعرضت له هي هبة من القلب غير خاضعة لأي حسابات سياسية.

وأوضح الرئيس تبون أن “هناك نظاماً دولياً يفرض نفسه على الضعيف قبل القوي ونأمل أن تتغير هذه الأمور”، معرباً عن أمله في أن تتغير الرؤية العربية وتنتهي حالة التشرذم التي تعاني منها الأمة العربية وتتحول إلى قوة، ومضيفاً: نحن “قلناها مراراً وخاصة في اجتماع الجامعة العربية إنه من المفروض أن نكون الأوائل كعرب في الإيمان برؤيتنا”.

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