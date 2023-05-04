المقداد يستعرض مع المليح الأنشطة والمشاريع الثنائية بين الأمم المتحدة والجهات السورية

دمشق- سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والمسؤول الأمني المعين بالإنابة مصطفى بن المليح، في لقاء وداعي عقب انتهاء مهامه في سورية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأنشطة والمشاريع التي يتم إنجازها بين منظمة الأمم المتحدة في سورية ومختلف الجهات السورية المعنية، حيث أكّدا نجاح الجهود المشتركة في الكثير من المجالات، وأن العمل يجب أن يستمرّ لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2642.

من جانبه عبّر الوزير المقداد عن تقديره وشكره للدور الذي قام به المليح خلال عمله منسّقاً مقيماً في دمشق، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

بدوره عبّر المنسق المقيم عن تقديره وشكره للدعم الذي تلقاه من جميع الجهات الحكومية السورية في تسهيل مهامه خلال فترة عمله في سورية، وخاصةً فيما يتعلق بخطة الاستجابة الإنسانية لكارثة الزلزال التي شهدت نقلة نوعية في التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.

حضر اللقاء قصي الضحاك مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات.