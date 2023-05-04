بمناسبة يوم المرور العالمي.. تكريم ضباط وعناصر المرور في حماة

البعث أون لاين – حسان المحمد

بمناسبة يوم المرور العالمي كرّم محافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعه، وأمين فرع الحزب الرفيق المهندس أشرف باشوري، وقائد شرطة المحافظة، ضباط وعناصر شرطة المرور في النقاط المرورية المنتشرة بمركز مدينة حماة وفرع المرور.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي يقوم به عناصر وضباط شرطة المرور في تطبيق الأنظمة والقوانين وضبط الحركة المرورية والتخفيف من حوادث السير والحفاظ على السلامة العامة.

كذلك، قدم عدد من أطفال طلائع البعث باقات الزهور للعناصر الشرطية، وتم توزيع بروشورات توعوية حول السلامة العامة على السائقين في شوارع المدينة.

من جهتهم، أعرب ضباط وعناصر شرطة المرور عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين استعدادهم التام لتطبيق قانون السير، وبذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.