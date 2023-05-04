بيسكوف: واشنطن تقف وراء الهجوم الأوكراني على الكرملين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم النظام الأوكراني على الكرملين باستخدام الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن الرد الروسي على هذا الهجوم سيكون وفق خطوات مدروسة.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية اليوم: “إن محاولات التبرؤ من هذا الهجوم في كل من كييف وواشنطن سخيفة تماما، ونحن نعلم جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تتخذ في كييف بل في واشنطن، حيث تفعل كييف ما تؤمر به وقد جاءت الأوامر بذلك”.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستتخذ خطوات جوابية مدروسة ومتوازنة تتوافق مع المصالح العليا لها، داعياً واشنطن إلى إدراك خطورة التورط المباشر في النزاع الأوكراني.