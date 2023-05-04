4-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تكريم ٥٠٠ أسرة من ذوي الشهداء في القامشلي

بشار المحمد

الحسكة – كارولين خوكز

تم اليوم تكريم ٥٠٠ أسرة من ذوي الشهداء في مدينة القامشلي، وعدد من الكوادر المميزة من العاملين في المشفى الوطني.
وأكد محافظ الحسكة أن التكريم يأتي في إطار تقديم كل الدعم لأسر الشهداء، موضحاً أنه أقل واجب يمكن القيا. به تجاههم.

من جهته، أمين فرع الحزب في الحسكة، الرفيق المهندس تركي حسن، أشاد بتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
ذوو الشهداء أعربوا عن فخرهم بتضحيات أبنائهم ليبقى الوطن عزيزاً، مؤكدين أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس.

إلى ذلك، أستمع محافظ الحسكة، لؤي صيوح، إلى طلبات ذوي الشهداء، واعداً بإيجاد الحلول وفق الإمكانيات المتاحة.
حضر التكريم قائد شرطة الحسكة وعدد من ضباط الجيش.

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