صباغ لوفد (هيئة الدفاع عن سورية في السويد): تشجيع المغتربين على زيادة نشاطاتهم لمصلحة سورية

دمشق – سانا

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، وفداً من أعضاء “هيئة الدفاع عن سورية في السويد”، وذلك في مبنى المجلس بدمشق.

وثمّن صباغ الجهود التي يبذلها السوريون في بلاد الاغتراب لدعم أبناء وطنهم، والوقوف إلى جانبهم لمواجهة الصعاب والتحدّيات التي يتعرّضون لها، مبيّناً أن هذه الجهود تدل على وطنية أصيلة، وانتماء متجذر لا تستطيع سنوات الاغتراب أن تمحوه مهما طالت.

ولفت صباغ إلى ضرورة العمل وتكثيف الجهود لتشجيع السوريين المغتربين على زيادة نشاطاتهم التي من شأنها أن تصبّ في مصلحة سورية وشعبها كل من موقعه وحسب إمكاناته، وخاصة النشاطات التي تسهم بتخفيف آثار الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، داعياً إلى التشجيع على الاستثمار في سورية التي تعمل على إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجميع القطاعات.

من جهته أشار رئيس الوفد جورج مقدسي إلى وقوف المغتربين السوريين مع إخوتهم وأهلهم في سورية لمواجهة الأزمات التي تعرضوا لها، وهو ما تجلى في استجابتهم السريعة بعد وقوع كارثة الزلزال في الـ6 من شباط الماضي، حيث قدّموا لأبناء وطنهم المساعدات الإغاثية لتجاوز تداعيات الكارثة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني، وأمينا سر المجلس سلوم السلوم وميساء صالح، ومراقبا المجلس فايزة العذبة ومحمد سليمان الأبرش.