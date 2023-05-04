صيانة محولات كهربائية في الحسكة وإعادتها إلى الخدمة

أجرت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة خلال الأسبوع الحالي صيانة عدد من محولات تغذية التيار الكهربائي، ضمن مدينة الحسكة بعد تعرضها لأعطال فنية وأعادتها إلى الخدمة.

وبين مدير عام الشركة أنور عكلة أن الصيانة تضمنت استبدال القواعد، وإصلاح رؤوس الأكبال، وسحب شبكات بدل مسروق، وصيانة اللوحات، وسحب كبل بدل منهار وغيرها من الأعمال، وتمت إعادتها إلى الخدمة وإيصال التيار الكهربائي مجددا إلى المشتركين.

وكانت الشركة أجرت الأسبوع الماضي صيانة لعدد من محولات التغذية الكهربائية، وخطوط النقل المتوسطة والمنخفضة في الحسكة والقامشلي.