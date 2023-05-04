لافروف يبحث مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية

نيودلهي – سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا الدولية والإقليمية.

ووفق موقع RT أعرب الوزيران خلال اللقاء في منتجع غوا الهندي اليوم، حيث سيشارك لافروف في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عن تقديرهما العميق لديناميكيات التعاون في المجالات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين البلدين.

كذلك أكّد الجانبان عزمهما تعزيز أنشطة التنسيق لتطوير نهج مشترك في إطار التفاعل في أهم المنصات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

واتفق الجانبان على مواصلة اتباع مسار بناء نظام عالمي عادل متعدّد الأقطاب للعلاقات بين الدول.