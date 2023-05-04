مباحثات سورية إيرانية في قطاعات المصارف والاتصالات والسياحة

دمشق – سانا

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية وإيران، في قطاعات التأمين والمصارف والجمارك والضرائب والرسوم.

وأكّد الوزير ياغي خلال لقائه اليوم خاندوزي في مقر وزارة المالية بدمشق أن الجانبين ناقشا الخطوات العملية لتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه، أكّد الوزير خاندوزي أهمية توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، المالية والجمركية والمصرفية، ولا سيما في قطاع التأمين، مشيراً إلى استمرار بلاده في المضي قدماً بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع مستوى التعاون والإسراع بإنجاز هذه الخطوات، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني، وخاصة في المجال التقني.