مباحثات سورية إيرانية في قطاعات المصارف والاتصالات والسياحة
دمشق – سانا
بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية وإيران، في قطاعات التأمين والمصارف والجمارك والضرائب والرسوم.
وأكّد الوزير ياغي خلال لقائه اليوم خاندوزي في مقر وزارة المالية بدمشق أن الجانبين ناقشا الخطوات العملية لتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
من جانبه، أكّد الوزير خاندوزي أهمية توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، المالية والجمركية والمصرفية، ولا سيما في قطاع التأمين، مشيراً إلى استمرار بلاده في المضي قدماً بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع مستوى التعاون والإسراع بإنجاز هذه الخطوات، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني، وخاصة في المجال التقني.
من جهته، بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الإيراني الدكتور عيسى زارع بور والوفد المرافق سبل وآفاق تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكّد الوزير الخطيب خلال اللقاء أهمية التعاون بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التجارب والخبرات الإيرانية في تحسين خدمات الاتصالات في سورية، وإنجاز المشاريع التي تعيق الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية تنفيذها، ولا سيما أن إيران حقّقت تطوّراً كبيراً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات الفضاء.
من جهته، جدّد الوزير الإيراني التأكيد أن بلاده كانت وستبقى إلى جانب سورية في جميع المجالات لمواجهة كل المشكلات التي تقف في طريق صمودها وتطوّرها، مبيّناً استعداد بلاده الدائم لدعم سورية وشعبها في مرحلة إعادة الإعمار لناحية تأمين مستلزمات الاتصالات والتكنولوجيا بهدف تقديم أفضل الخدمات وتطوير شبكة الاتصالات وتحقيق مزيد من التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من الدقة العالية للصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الإيرانية، وما تقدّمه هذه الصور من معلومات تفيد في مجالات الزراعة وإنشاء البنى التحتية وغيرها.
من جهةٍ أخرى، وقّعت وزارة السياحة مع منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.
وتهدف المذكرة التي وقعها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية عباس حسيني إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
وتضمّنت المذكرة سبل التعاون بين الجانبين لتسهيل استقدام الزوار إلى البلدين، إضافة إلى تحفيز مكاتب السياحة المرخصة في كلا البلدين، ووضع برامج سياحية لزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية.
كذلك تتضمّن المذكرة التعاون في مجال التدريب والتأهيل السياحي والاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.