محافظة دمشق تدعو للاشتراك بمنظومة التتبع الإلكتروني لسيارات الاجرة والمعدات الثقيلة

استكمالاً لتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل والآليات لضبط توزيع المحروقات، دعت محافظة دمشق أصحاب سيارات الأجرة والآليات السياحية الأخرى إلى الاشتراك بخدمة منظومة التتبع الإلكتروني قبل نهاية شهر حزيران المقبل.

كما دعت المحافظة أصحاب المعدات والآليات الثقيلة والمولدات التي تحصل على المشتقات النفطية من لجنة المحروقات بدمشق، إلى الاشتراك بخدمة منظومة التتبع الإلكتروني قبل نهاية الشهر المقبل.

ووفقاً للإعلان يسدد رسم تركيب جهاز التتبع الإلكتروني مع رسم الاشتراك له لدى أي فرع من فروع المصرف التجاري في محافظة دمشق.

وتقدم الطلبات لدى مديرية هندسة المرور والنقل في مجمع الخدمات بكفرسوسة، مرفقة بإشعارات تسديد ثمن الجهاز مع رسم الاشتراك وصورة عن رخصة سير المركبة “الميكانيك” على الوجهين، إضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية لمالك المركبة مع رقم الموبايل.

وبينت المحافظة أنه سيتم إيقاف التزود بالمحروقات للآليات والمعدات التي يتأخر أصحابها عن الاشتراك بعد التاريخ المذكور.