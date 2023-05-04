منتخب كرة المضرب على موعد مع التأهل لبطولة آسيا

يترقّب عشاق كرة المضرب اليوم مباراة منتخبنا أمام نظيره العُماني في الدور نصف النهائي ضمن تصفيات بطولة غرب آسيا للأشبال تحت 12 سنة، وكان منتخبنا قد حقق نتيجة إيجابية وأصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لنهائيات آسيا تحت 12 سنة من خلال فوزه على منتخبي العراق واليمن، والفوز هو خيارنا الوحيد، بينما لم يوفق منتخبنا للشبلات، فخسر مباراتين ضد كلّ من إيران وعُمان.

وتعتبر فرص منتخبنا كبيرة جداً بما يضمّ من مواهب واعدة جداً أثبتت قوتها ورغبتها للوصول إلى النهائيات من خلال ظهورها في البطولة، حيث لاقت ثناءً كبيراً، لكن هذا لا يعني أن المهمّة سهلة فالمنافس من الأقوى في البطولة.

وتلقى هذه الفئة اهتماماً منقطع النظير في كلّ الدول، فهي الأساس المتين للمنتخب في المستقبل، واتحاد اللعبة يحاول تقديم رعاية كبيرة ويحاول إدراج بطولات مركزية وفرعية لهم ضمن خطته على مدار العام، وهو ما كان غائباً في الاتحادات السابقة، حيث غابت حتى بطولات الرجال ولم نكن نشهد سوى بطولة أو اثنتين على مدار العام.

ويسعى مجلس اتحاد اللعبة إلى زيادة تعاونه مع المركز الوطني لكرة المضرب من أجل إعادة إحياء مدارس التنس الصيفية والتي تركز على نقطتين: نشر اللعبة من جديد والتركيز على القواعد، حيث تعاني هذه اللعبة من نفور الكثير من الراغبين بممارستها بسبب غلاء تكاليف ممارستها كإيجار الملاعب والمعدات.

وتألفت بعثة منتخبنا من اللاعبين: إياد سليم وكريم سليم وليث القشلق ومدربهم نايف سراي الدين، أما لاعبات الشبلات فهنّ: يارا سموع وبيسان جمول وتاج إبراهيم إضافةً لمدربتهن سماح كشيك.

سامر الخيّر