نادي الجلاء يصل إلى طريق مسدود في اعتراضه السلوي

حلب- محمود جنيد

قضية سلوية إشكالية جديدة أطلّت في مباراة الكرامة مع ضيفه الجلاء ضمن الدوري العام لفئة الرجال، وانتهت بفوز الكرامة، لتثير زوبعة لم ترقد حتى الآن في الفنجان الجلائي.

مختصر القصة إشراك الكرامة للاعب جوي زلعوم إلى جانب محترف آخر، وزلعوم لاعب يحمل الجنسية اللبنانية من أصول سورية مثّل فريق هوبس أخيراً، ووالده رزق الله زلعوم ابن نادي الجلاء الغنيّ عن أي تعريف، وهو ما استدعى اعتراض الجلاء بشكل رسمي بداعي المخالفة غير القانونية المرتكبة من قبل نادي الكرامة، كون اللاعب جوي زلعوم لا يحمل الجنسية وليس لديه هوية سورية أو أي أوراق ثبوتية تبيح مشاركته كلاعب سوري، كما أكد رئيس نادي الجلاء أنطوان عتة لـ”البعث”.

وكان رئيس اتحاد السلة تواصل مع الزلعوم في فترة سابقة وسبر إمكانية انضمامه للمنتخب الوطني، وحينها لم تكن أوراقه جاهزة وتحتاج لاستخراج، وتوقف الأمر عند هذا الحدّ ولم يتواصل معه أي أحد بعدها، كما أكد اللاعب.

وبيّن رئيس نادي الجلاء أن الاعتراض الذي قدّمه النادي بخصوص المخالفة سالفة الذكر، لم يتم الردّ عليه من قبل اتحاد السلة بالسلب أو الإيجاب، رغم أنه سافر إلى دمشق وناقش موضوع الاعتراض مع المعنيين بأوجهه القانونية، ووصل الأمر لطلبه تدخل الاتحاد الدولي الفيبا لإصدار حكمه في هذا الموضوع طالما اتحاد السلة غير قادر على الإجابة وإصدار قرار بهذا الخصوص.

وأكد عتة أن نادي الجلاء قام بواجبه في منحى العمل الرياضي، والنادي لديه حظوظ وفرص وافرة بالتأهل إلى الفاينال فور وهو متساوٍ مع الكرامة بعدد الخسارات، والأفضل والأكثر ثباتاً من الفرق المتنافسة هو من سيتابع المشوار ويتأهل للأدوار النهائية وينافس على اللقب.