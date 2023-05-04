9 آلاف جريح يحصلون على بطاقة جريح الوطن

دمشق – سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن عدد الذين حصلوا على بطاقة جريح الوطن وصل إلى 9619 جريح عمليات حربية من مختلف نسب العجز منذ بدء توزيع البطاقات العام الماضي وحتى الآن.

وأوضح المشروع في منشور له عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” أنه يواصل توزيع البطاقة على جرحى العمليات الحربية من نسبة العجز 40 بالمئة وما فوق، المنضمين للمشروع ممن قدّموا الأوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على البطاقة، لافتاً إلى أنه وقبل أيام تمت طباعة نحو1400 بطاقة جديدة لتوزّع خلال شهر أيار الجاري في المحافظات كافة.

وأشار المشروع إلى أنه بإمكان كل جريح عمليات حربية من نسبة إصابة 40 بالمئة وما فوق ولم يبادر بعد إلى تسليم الأوراق المطلوبة للبطاقة اصطحاب صورة عن الهوية المدنية وصورتين شخصيتين وبيان عائلي جديد إلى أحد مراكز البطاقة الذكية في محافظته للحصول على البطاقة، والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدم لحاملها.

ولفت المشروع إلى أن إطلاق بطاقة جريح الوطن جاء في ظل توسّع خدماته لتشمل جميع شرائح العجز، ولتعزيز استفادة الجرحى من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، مبيناً أن البطاقة ستحمل ميزات إضافية خلال الفترة القادمة.

وكان مشروع جريح الوطن بدأ في الـ 17 من شهر تشرين الأول الماضي توزيع بطاقة جريح الوطن الإلكترونية على جرحى نسبة إصابتهم من 40 بالمئة وما فوق في مختلف المحافظات، وذلك ضمن مراكز خدمات البطاقة الذكية.