الجيش الروسي يواصل التقدّم في أرتيوموفسك

واصلت القوات الروسية تقدمها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقضت على نحو 630 جندياً أوكرانياً على محاور القتال الأساسية، وأسقطت طائرتين أوكرانيتين في سماء خيرسون، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن مجريات عمليتها العسكرية الخاصة:

وبينت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في خيرسون، واعترضت 7 قذائف من راجمات الصواريخ (هيمارس)، و14 طائرة دون طيار.

من جهتها، أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه الروسية أنها قررت النقل المؤقت لسكان 18 قرية على خط المواجهة إلى عمق المنطقة، وذلك بسبب ازدياد القصف الأوكراني للمنطقة.

وقال يفغيني باليتسكي القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه: “إن قوات النظام الأوكراني كثفت خلال الأيام الماضية قصفها للبلدات والقرى الواقعة على مقربة من خط التماس، ولهذا السبب قررت السلطات إخراج الأطفال مع أهاليهم وكبار السن والمعاقين والمرضى في المؤسسات الطبية من مرمى النيران ونقلهم من مناطق الخطوط الأمامية إلى عمق المنطقة”.

وأضاف باليتسكي: “يصر المجرمون الأوكرانيون على قصف مواقع البنية التحتية المدنية ولا يمكننا المخاطرة بسلامة الناس، وسنوفر الأموال اللازمة للسفر المنظم، وستقدم الدولة معونة مالية وستتكفل بنفقات الإقامة والطعام كما سيواصل تلاميذ المدارس تعليمهم من أجل إنهاء العام الدراسي”.