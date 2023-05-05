الصين وروسيا تتعهّدان بتطوير العلاقات الثنائية في إطار منظمة شنغهاي

تعهدت الصين وروسيا بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وبناء منظمة شنغهاي للتعاون لتصبح منصة للتعاون متبادل المنفعة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، قوله في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون: “إن البلدين أجريا التبادلات على كل المستويات، وعززا التعاون في مختلف المجالات”.

وأعرب تشين عن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية بينهما.

بدوره قال لافروف: إن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في آذار الماضي أعطت دفعاً كبيراً لتطوير العلاقات الثنائية، مبدياً استعداد موسكو لدفع التعاون مع الصين بشكل مشترك في مختلف المجالات، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

واتفق الجانبان على التخطيط والترتيب لإنجاز تبادلات رفيعة المستوى على مختلف المستويات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق التبادلات الثقافية والشعبية، كما تعهدا بتعزيز التنسيق والاتصال مع أعضاء منظمة شنغهاي الآخرين، والحفاظ على التضامن والتعاون فيما بينهم، لتصبح منصة للتعاون متبادل المنفعة.

كذلك اتفق الجانبان أيضاً على تعزيز التعاون داخل مجموعة بريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، ومعارضة الهيمنة بكل أشكالها، وحماية المصالح المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، ودعم العدالة والإنصاف الدوليين.

واتفقا أيضاً على تعزيز الاتصالات والتنسيق في منطقة آسيا-الباسيفيك، والوقوف ضد محاولات خلق “حرب باردة” جديدة وحماية السلام والاستقرار الإقليميين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.

وتابع تشين: إن الصين ستواصل تسهيل المحادثات من أجل إحلال السلام، وستظل مستعدة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتقديم مساهمات ملموسة وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

من ناحيته أردف لافروف: إن الجانب الروسي يولي أهمية لورقة الموقف الصيني بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ويتفق مع موقف الصين المبدئي، ومستعد للحفاظ على الاتصال الوثيق مع الصين بهذا الخصوص.

وتبادل الجانبان أيضاً وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جهةٍ أخرى دعا وزير الخارجية الصيني دول (منظمة شنغهاي للتعاون) إلى الوقوف معاً ضد الثورات الملونة، مؤكداً أنه يتعين على دول المنظمة التعاون ودعم بعضها البعض في حماية السيادة ومقاومة تنظيم مثل هذه الثورات من قبل القوى الخارجية.

وقال تشين قانغ: “نحن بحاجة إلى التمسك بالحكم الذاتي الاستراتيجي وتعزيز التضامن والثقة المتبادلة، ودعم بعضنا بحزم في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية، ومقاومة تدخل القوى الخارجية في شؤون المنطقة وتنظيم الثورات الملونة”.