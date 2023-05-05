5-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

ربط المحطة الثانية لمشروع المرقب بريف طرطوس بخطٍ معفىً من التقنين

بشار المحمد

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس أعمال ربط المحطة الثانية لمشروع المرقب بخط معفى من التقنين الكهربائي، وذلك لتأمين عملها بشكل مستمر.

فقد تم وصل المحطة الثانية لمشروع المرقب، والتي تغذي قرى “بطرايا والمرقب وراس الريفي وعلقين”بخط معفى من التقنين من المحطة الأولى للمشروع بطول 1100 متر، إضافة إلى نصب 33 عموداً بيتونيا، وتركيب قواطع مع منصهرة ومانعات صواعق لتأمين استمرارية عملية الضخ ما سيسهم بشكل كبير في تحسين الواقع المائي للقرى المذكورة، وبلغت كلفة المشروع حوالي 400 مليون ليرة سورية.

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