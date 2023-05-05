مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر زلزال وسط اليابان

قتل شخص على الأقل وأصيب 21 آخرون، نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق وسط اليابان وكانت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض إثر انهيار عدد من المنازل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الأرصاد اليابانية قولها اليوم: إن الزلزال وقع على عمق 21 كيلومتراً فيما تم تحذير المواطنين من احتمال حصول هزّات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكن تم استبعاد خطر حدوث تسونامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحفيين: إنّ شخصاً لقي مصرعه من جراء الزلزال، وإن هناك العديد من التقارير عن انهيار مبان فيما قالت أجهزة الإطفاء وإدارة الأزمات: إنّ ثلاثة مبان على الأقلّ دمّرت وعلق بداخلها شخصان وتمّ إخراج أحدهما من بين الركام ونقل إلى المستشفى، فيما يبحث المسعفون عن الشخص الآخر.