وزارة الثقافة تنعى الأديب حيدر حيدر

نعت وزارة الثقافة الكاتب والأديب السوري حيدرحيدر الذي وافته المنية عن عمر ناهز 87 عاماً.

والراحل من مواليد عام 1936، قرية حصين البحر بمحافظة طرطوس، وكان قد تلقى تعليمه الإبتدائي فيها ثم انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب، حيث واصل دراسته وتخرج في عام 1954، ثم انتقل إلى دمشق، فبدأ كتابته في الدوريات اليومية والشهرية.

وهو أحد مؤسسي اتّحاد الكتّاب العرب في دمشق عام 1968، وكان عضواً في مكتبه التنفيذي.

من أبرز أعمال الكاتب حيدر؛ مجموعة الومض التي نُشرت في العام 1970، وتعتبر من ضمن مجموعة من أولى اصدارات الكتب في الاتّحاد.

وفي العام 1970 أُعير إلى الجزائر مدرّسا في مدينة عنّاية، وفي الوقت ذاته واصل الكتابة والنشر في الدوريّات العربية.

وشملت مؤلفات الراحل، حكايا النورس المهاجر (قصص) الطبعة الأولى، 1968-وزارة الثقافة، والطبعة الثانية، 1977 -دار الحقائق-بيروت، والثالثة، 1999 دار ورد-دمشق، كما أُخرجت كفيلم عام 1972، ونال عدّة جوائز منها جائزة مهرجان لوكارنو، مهرجان كارلو فيفاري، مهرجان دمشق للسينما الجديدة.

ومن أعماله أيضاً، الفهد الطبعة الأولى، 1968، وزارة الثقافة السورية-دمشق، والطبعة الثانية 1977،دار ابن رشد-بيروت، والثالثة، 1978، دار ابن رشد-بيروت، والرابعة، 1991، دار الحصاد-دمشق.

والومض الطبعة الأولى، 1970 اتحاد الكتاب العرب-دمشق، والطبعة الثانية، ،1977 دار الحقائق-بيروت، والثالثة، ،1999 دار ورد-دمشق.

ورواية الزمن الموحش، الطبعة الأولى، 1973، دار العودة-بيروت، الطبعة الثانية، 1979، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر-بيروت، والثالثة، 1991 دار أمواج-بيروت، إضافةً إلى قصص الفيضان، الطبعة الأولى، 1975 اتحاد الكتاب الفلسطينيين-بغداد، والطبعة الثانية، 1982، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر-بيروت، والطبعة الثالثة، 1986 دار الحوار-اللاذقية.

وكبوتشي (سيرة حياة ونضال كبوتشي) الطبعة الأولى، 1978، دار ابن رشد-بيروت.

والوعول (قصص) الطبعة الأولى، 1978 دار ابن رشد-بيروت، والطبعة الثانية، 1989 دار الحصاد-دمشق.

وقصتا “التموّجات”، الطبعة الأولى، 1982، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر-بيروت، والطبعة الثانية، 1986 دار الحوار-اللاذقية.

كذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت”، الطبعة الأولى، 1984 قبرص، والطبعة الثانية، 1988، دار أمواج-بيروت، والثالثة والرابعة، 1992 دار أمواج-بيروت، والطبعة الخامسة والسادسة، 1997 دار ورد-دمشق.

وأمواج-بيروت، الطبعة الثالثة والرابعة، 1992 دار أمواج-بيروت، والطبعة الخامسة والسادسة، 1997 دار ورد-دمشق.

ورواية “مرايا النار، فصل الختام” الطبعة الأولى، 1992، دار أمواج-بيروت، والطبعة الثانية، 1995 دار بترا-دمشق، والطبعة الثالثة، 1998 دار ورد-دمشق.

أيضاً من مؤلفاته، أوراق المنفى شهادات عن أحوال زماننا (وثائق)، الطبعة الأولى، 1993 دار أمواج-بيروت، ويضمّ العديد من المقالات التي نشرها في مجلات أدبيّة مختلفة (1987-1974).

وقصص “غسق الآلهة”، الطبعة الأولى، 1995 دار أمواج-بيروت، والطبعة الثانية، 1995 دار بترا-دمشق، الطبعة الثالثة، 1996 دار ورد-دمشق.

ومن مؤلفاته أيضاً رواية “شموس الغجر”، الطبعة الأولى، 1997، دار ورد-دمشق، والطبعة الثانية، 1998، دار ورد-دمشق.