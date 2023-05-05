5-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

وزير الطاقة الإندونيسي يبحث مع سفير سورية في التعاون في مجال الطاقة

بشار المحمد

جاكرتا – سانا

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، أرفين تسريف، مع سفير سورية في جاكرتا، عبد المنعم عنان، آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.

وأعرب تسريف عن استعداده لزيارة سورية على رأس وفد رفيع من أجل مناقشة أوجه التعاون، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك إنتاج واستكشاف النفط، وتوفير قطع التبديل، وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي بعد أن تعرض للتدمير من قبل الإرهابيين.

بدوره قدم السفير عنان عرضاً عن الحوافز التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يستحوذ حالياً على أعلى اهتمام من قبل الحكومة.

حضر الاجتماع من الجانب الإندونيسي مستشار الوزير لشؤون البنية التحتية والاستثمار ورئيس قسم التعاون والاتصالات والإعلام، ومن السفارة مسؤول الملف الاقتصادي السكرتير الثالث ناهض محايري.

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