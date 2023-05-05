مباريات مصيرية في ثاني جولات إياب دوري سلة الرجال

تشكّل مباريات المرحلة الثانية من إياب دوري سلة الرجال التي تنطلق اليوم وتُختتم غداً أهمية كبيرة، حيث ستحدّد بعض النتائج ملامح الفرق التي تسعى لدخول دور الأربعة الكبار أو التي تسعى للهروب من شبح الهبوط.

أبرز مباريات المرحلة ستجمع في حلب الجلاء مع ضيفه الجيش، فأصحاب الأرض يدركون أن الخروج من موقعة اليوم بنتيجة إيجابية تعني عودتهم للمنافسة لدخول مربع الكبار، فالجلاء يحتلّ المركز السادس حالياً وبحاجة ماسة للفوز وتعويض خسارته بالذهاب (57-77)، من جهته الجيش لن يفرّط بالمباراة بسهولة، ويسعى لعدم تلقي الخسارة كي لا يفقد مركز الوصافة لمصلحة النواعير، ومع مشاركة محترفه الجديد ستكون مهمته سهلة نظرياً.

وفي حماة يحلّ تشرين (السابع) ضيفاً ثقيلاً على الطليعة (العاشر)، فوز تشرين يعني تأكيد أحقيته بالبقاء بين الكبار للموسم الثاني توالياً، من جهته الطليعة يعي أهمية المباراة، فالفوز فقط يبقي على آماله بالاستمرار بالأضواء لكنه بحاجة لجهود مضاعفة لتحقيق الفوز.

ويستقبل حطين (التاسع) النواعير (الثالث) في موقعة تعني الكثير لأصحاب الأرض الذين يمنّون النفس بتحقيق الفوز الثالث الذي سيكون طوق النجاة للهروب من شبح الهبوط، لكن المباراة صعبة على حطين، خاصة وأن النواعير يسير بخطى ثابتة نحو بلوغ دور الكبار للمرة الأولى في تاريخه.

وتُختتم مباريات المرحلة غداً السبت، فيلعب في دمشق الوحدة (الخامس) مع الحرية (الثامن)، وفيها لن يجد الوحدة صعوبة بالفوز نظراً للفارق بالمستوى الفني بين الفريقين وهو الذي فاز ذهاباً (71-58)، وفي حمص يُقام ديربي المدينة، حيث يلعب الكرامة (الرابع) مع جاره الوثبة (الأخير)، المواجهة محسومة للكرامة الذي يريد تأكيد أحقيته بدخول دور الكبار، والفوارق الفنية تصبّ في مصلحته، كما أن خسارة الوثبة ستعقد أموره وتعني اقترابه من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

عماد درويش