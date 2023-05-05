قيادة الحزب في ذكرى ٦ أيار: كلما ازدادت الحروب تصاعدت التضحية لدى أبناء شعبنا حتى الشهادة

دمشق – البعث

في ذكرى شهداء السادس من أيار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم عام في سبيل منعة الوطن، وشكلوا رمزاً لتقاليدنا في الكفاح الوطني، فاستمر نضال شهداء اليوم الذين ساروا على نهج سابقيهم وحافظوا على هذه التقاليد والمبادئ التي تعبر عن جوهر قوة سورية وعزتها، وسبباً أساسياً لانتصاراتها في الماضي والحاضر. وفي هذه الذكرى، القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ذكّرت في بيان، بقول السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب: “لم يكن للانتصار أن يتحقق لولا دماء الشهداء والجرحى وعائلاتهم الصابرة الصامدة العاضة على الجرح.. منهم تعلمنا، وما زلنا نتعلم معاني البطولة والتضحية والثبات، ومنهم نستمد القوة والقدرة، وبعظمتهم ووطنيتهم صمد الوطن”، مشيرةً إلى أن هذه التعابير الصادقة كانت الوصف الأدق لعطاء الشهداء الذي لا يوازيه عطاء، ونبلهم الذي لا يضاهيه نبل أو سلوك، ومؤكدةً أن الشهادة صياغة لأعظم معاني التضحية، ودليل على وجود هذه المعاني في ثقافة شعبنا العظيم وفي كيانه الوجودي.

ونوهت القيادة في بيانها إلى أنه “منذ ذلك الصباح الذي يمتزج به الألم بالفخر، والأسى بالعزة، صباح السادس من أيار عام 1916، أضحت الشهادة عنوان العطاء عند السوريين، وقمة التضحية في جميع المراحل التي تعرضت فيها بلادنا للعدوان والحروب أياً كان نوعها”.

وشدد البيان على أن قيمة الشهادة ارتقت اليوم لتصبح استعداداً سائداً عند أبناء وطننا، وخاصةً في صفوف جيشنا العربي السوري الأبي، موضحاً أنه كلما ازدادت الحروب تعدداً وشدة، تصاعدت مشاعر التضحية بجميع أنواعها وصولاً إلى الشهادة، والتي هي الأرقى والأكرم.

كذلك بينت القيادة أن الحزب إذ يؤكد دائماً على مفهوم التضحية في برامج إعداد الحزبيين، فهو يتوجه بأسمى آيات التقدير والإجلال لأرواح شهداء أيار، وجميع شهداء تصدينا للحرب والعدوان، ويتقدم بأنبل معاني الوفاء لراعي الشهادة والشهداء وقائدنا نحو النصر الكامل الرئيس الأسد، وإلى جيشنا البطل، مؤكدةً أن تضحيات شعبنا المستمرة هي الركن الأساسي في تحقيق النصر المؤزر والشامل.