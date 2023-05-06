أبناء الجولان يُحيون ذكرى الشهداء.. دماؤهم صنعت انتصار سورية

أكد أهلنا في الجولان السوري المحتل أن دماء شهداء الجيش العربي السوري صنعت انتصار سورية، ورسمت خارطة جديدة للمنطقة، من خلال تصديهم للمؤامرة والحرب الإرهابية على سورية.

وأحيا أبناء الجولان المحتل عيد الشهداء اليوم في ساحتي بقعاثا ومجدل شمس، حيث وضعوا أكاليل الزهور على نصب الشهداء التذكاري، وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ورفعوا الأعلام الوطنية ولافتات تمجد الشهداء، مؤكدين الوفاء لدمائهم الطاهرة ولنهجهم في التصدي للاحتلال ومقاومته بكل أشكاله.

وشدد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت في كلمته خلال الاحتفال بساحة سلطان باشا الأطرش وسط بلدة مجدل شمس، على أهمية تضحيات الشهداء التي صنعت تاريخ سورية، مبيناً أن قوافل الشهداء التي انطلقت منذ بداية الاحتلال لوطننا الغالي سورية لم تتوقف يوماً ، فكان الجولان في مقدمة المضحين في سبيل تراب سورية الطاهر.

وأضاف المقت: إن بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري من شهداء وجرحى كانت بوصلة النصر في وجه ما تعرضت له سورية من مؤامرة وحرب كونية ضدها، موجهاً التحية لأرواح الشهداء العطرة ولأهاليهم على كامل جغرافيا الوطن.