أنغام جميلة في معهد الموسيقا في طرطوس احتفالاً بتخريج ٥٣ طالباً

طرطوس – محمد محمود

متعة الموسيقا والأنغام الجميلة عاشها رواد مسرح المعهد العربي للموسيقا في طرطوس خلال حفل تخريج طلاب الدفعة الأولى والثانية، حيث كان ختام هذا العام حفل اوركسترا المعهد لتخريج طلابه، والذي أقيم بحضور عدد كبير من أهالي الطلاب.

وقدمت اوركسترا المعهد بقيادة الاستاذ نور عثمان أربع مقطوعات موسيقية، وهي: “ميس الريم”، “ليلة القبض على فاطمة”، “سماعي حجاز”، “Wedding march”، تلاها توزيع الشهادات على الخريجين.

ديما عيسى، مديرة المعهد، أكدت لـ “البعث” أن حفل التخرج شمل ٥٣ طالبا من طلاب الدفعتين الأولى والثانية، وكان ثمرة تعب وجهد قدمه هؤلاء الطلاب عبر سنوات من العمل والدراسة الموسيقية، موضحة يتم سنوياً اعلان التسجيل على صفحة المعهد مع تحديد الأعمار والآلات المطلوبة، حيث يتم فحص الطالب المتقدم للدراسة في المعهد ضمن الشروط والفئات العمرية عبر فحص الصوت والإيقاع والصولفيج والغناء من قبل لجنة مختصة، مشيرة إلى أنه هذا العام طلبنا آلات واختصاصات محددة للدراسة وهي غناء وتشيلو وايقاع وقانون.

وبينت عيسى أن الدراسة في المعهد مقسمة لعدة أقسام، فهناك دراسة تحضيرية مدتها خمس سنوات ومن يكون معدلهم فوق الثمانين يكملون بالمرحلة المتوسطة سنة إضافية، وحاليا ليس لدينا سوى ستة سنوات يدرس فيها الطالب صولفيج وآلة موسيقية يختص فيها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الصعوبات لها علاقة بنقص الكادر التدريسي وتأمين مدرسين لبعض الاختصاصات، كما أن الآلات الموسيقية تتحكم بالقبول كل عام، لكن المعهد مجهز بكل ما يلزم لرفد الساحة الموسيقية والفنية في سورية.