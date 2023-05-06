انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية رعدية متوقعة على المناطق الشمالية والوسطى

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية والوسطى والغربية، ويبقى الجو سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 70/ كم/سا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: