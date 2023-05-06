بدء جني البطاطا الربيعية في الغاب

وقد بلغت المساحة النهائية المزروعة بالبطاطا للعروة الربيعية 946 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة لهذا الموسم والبالغة 2400 هكتاراً، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 19487 طناً من البطاطا.

ويُشار إلى أن البطاطا من المحاصيل الهامة في الغاب، وتلقى إقبالاً كبيراً من المزارعين؛ بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً ومردودها الاقتصادي الجيد، كما تتركز زراعتها في مناطق محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.