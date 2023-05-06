6-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

بدء جني البطاطا الربيعية في الغاب

بشار المحمد

بدأ فلاحو منطقة الغاب بمحافظة حماة عمليات جني محصول البطاطا الربيعية للموسم الزراعي الحالي.

وقد بلغت المساحة النهائية المزروعة بالبطاطا للعروة الربيعية 946 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة لهذا الموسم والبالغة 2400 هكتاراً، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 19487 طناً من البطاطا.

ويُشار إلى أن البطاطا من المحاصيل الهامة في الغاب، وتلقى إقبالاً كبيراً من المزارعين؛ بسبب دورة إنتاجها القصيرة نسبياً ومردودها الاقتصادي الجيد، كما تتركز زراعتها في مناطق محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.

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