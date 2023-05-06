تسجيل 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 10 هزات أرضية، بين ضعيفة ومتوسطة القدر خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز أن محطات الرصد سجلت هزتين بقدر 4.2 و 2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و 38 كم.
وأضاف المركز: تم تسجيل هزتين بقدر 3.8 و 2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و 56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقدر 4.6 درجات، وهزة في قبرص بقدر 2.9 درجة.
وأشار المركز إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.