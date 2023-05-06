تسجيل 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز أن محطات الرصد سجلت هزتين بقدر 4.2 و 2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و 38 كم.

وأضاف المركز: تم تسجيل هزتين بقدر 3.8 و 2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و 56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقدر 4.6 درجات، وهزة في قبرص بقدر 2.9 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.