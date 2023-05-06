6-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تسجيل 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد عباس

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 10 هزات أرضية، بين ضعيفة ومتوسطة القدر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن محطات الرصد سجلت هزتين بقدر 4.2 و 2.8 درجة على مقياس ريختر، وذلك في البحر المتوسط شمال اللاذقية بـ 56 كم و 38 كم.

وأضاف المركز: تم تسجيل هزتين بقدر 3.8 و 2.7 درجة في لواء إسكندرون غرب وشمال غرب إدلب بـ 65 و 56 كم، وتسجيل 5 هزات في تركيا أعلاها بقدر 4.6 درجات، وهزة في قبرص بقدر 2.9 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 37.2 كم.

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