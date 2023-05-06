زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب وسط اليابان

طوكيو – سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة إيشيكاوا وسط اليابان.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن الأرصاد الجوية قولها: إن شخصاً لقي حتفه، وأصيب 27 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة انهيار عدد من المنازل جراء الزلزال.

وذكرت أجهزة الإطفاء وإدارة الأزمات أيضاً أن ثلاثة مبان على الأقل دمرت، وعلق بداخلها شخصان تم إخراج أحدهما من تحت الركام، فيما يبحث مسعفون عن الآخر.

كذلك حذر خبراء الأرصاد المواطنين من احتمال حصول هزات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكنهم استبعدوا خطر حدوث تسونامي.