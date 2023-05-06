شعبة الريف الأولى تعقد مؤتمرها في ريف الرقة.. الشوفي: سورية تسير إلى الأمام بعد تجاوزها المراحل الصعبة

الرقة – حمودالعجاج

عقدت شعبة الريف الأولى لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمرها السنوي في مبنى قيادة الشعبة بمدينة السبخة في ريف الرقه الشرقي المحرر، بحضور الرفيق ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتبي التربية والتنظيم والطلائع.

وأكد الرفيق الشوفي أن المؤتمرات السنوية فرصه لنقل أوجاع الناس، مشدداً على ضرورة إيلاء الجانب الفكري والتنظيمي أهمية خاصة خلال المؤتمرات.

وتابع الرفيق الشوفي: إننا نحن كبعثيين مشاريع شهادة لأجل عزة وكرامة سورية، مؤكداً أن جيشنا حقق الانتصارات التي أبهرت العالم لامتلاكه لعقيدة البعث، وهو سيحرر كل ماتبقى من أراضٍ محتلة ضمن الجغرافيا السورية.

وأوضح: إن سورية تسير باتجاه الأمام بعد أن تجاوزت كل المراحل الصعبة، وستنعكس الأيام القادمة سياسياً واقتصادياً على أبناء الوطن.

ولفت عضو القيادة المركزية إلى أن رؤية السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، تضمنت التوجه شرقاً منذ العام 2005، وقد أثبتت الأيام اللاحقة صوابيتها.

ونوه بأن التوافق مع تركيا لن يكون إلا بخروجها كدولةٍ محتلة من جميع الأراضي السورية؛ لإنه لا مساومة على كرامة وسيادة الوطن.

من جهته، الرفيق أمين فرع الحزب بالرقة، الدكتور عبد العزيز العيسى، أشار إلى أهمية مؤتمر الشعبة الذي يتزامن مع عيد الشهداء، مشيداً بدور وأهمية البعث لسورية، ولافتاً إلى أن معظم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم على مذبح الوطن هم من رفاقنا البعثيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

وقدم الرفيق محافظ الرقة، عبد الرزاق خليفة، عرضاً حول آلية دعم أسر الشهداء وعن واقع الحياة الزراعية والإجتماعية والخدمية في الريف المحرر، ولا سيما من جهة القضايا المتعلقة بايجاد بدائل لانقطاع مياه الري، مؤكداً على تلازم العمل مع القيادة الحزبية بما يحقق أوسع الخدمات للمواطنين.

وتركزت أهم المداخلات على منح رخص أكشاك لذوي الشهداء، وإحداث وحدة غسيل كلى، وإحداث مطحنة للحبوب، وافتتاح معهد لإعداد المدرسين، وإحداث مشفى، في الريف المحرر، إضافةً إلى عدد من القضايا الخدمية والزراعية.

وأجاب أعضاء قيادة شعبة الريف الأولى عن عدد من القضايا المنوطة باللجان المشرفين عليها وقدم عدد من المدراء والمعنيين إجابات حول القضايا المطروحة.