غافريلوف: ردنا على اعتداء الكرملين سيكون متناسباً

أكد رئيس وفد روسيا إلى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن رد بلاده على هجوم الطائرتين المسيرتين على الكرملين “سيكون متناسباً”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن غافريلوف قوله في تصريح: “سيكون هناك رد، أنا متأكد من ذلك فقيادة البلاد تفكر في هذا الرد، وأتفق تماماً مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الذي يقول إن هذا الرد يجب أن يكون مدروساً للغاية ومجرباً، لكي لا تتولد رغبة لدى كييف وأسيادها الذين فعلوا ذلك في تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى”.

وأضاف غافريلوف: “لا أعتقد أن الدعوات لاستخدام كل ما هو ممكن مبررة لأن هناك عقيدة عسكرية تحكم استخدام الأسلحة النووية، والدعوات الفارغة لاستخدام الأسلحة النووية سابقة لأوانها وغير مناسبة”.

وكانت القوات الروسية تصدت الأربعاء الماضي لطائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مباني الكرملين، بينما أكدت الرئاسة الروسية أن موسكو سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بإجراءات مناسبة.