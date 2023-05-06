فعالياتٌ رسمية وشعبية في المحافظات إحياءً لذكرى أبطال أيار وشهداء نضالنا ضدّ العدوان والإرهاب

البعث – محافظات

منذ إشراقة شمس صباح هذا اليوم العظيم، بدأت الوفود الرسمية والشعبية زياراتها لأضرحة شهداءنا الأبرار في جميع أرجاء الوطن في عيدهم المبارك، تخليداً لذكراهم الكريمة، وتبجيلاً لتضحياتهم التي فاقت كل معاني السمو والإنسانية، وجسدت الغيرية والرفعة بأبهى صورها.

ففي حلب (معن الغادري)، زار قائد المنطقة الشمالية، وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق أحمد منصور، والمحافظ، حسين دياب، مقبرة الشهداء في حي حلب الجديدة، ووضعوا أكاليل الزهر على ضريح الجندي المجهول.

كذلك زاروا المشفى العسكري بحلب، واطمأنوا على صحة الجرحى والمصابين العسكريين وتمنوا لهم الشفاء العاجل، وقدموا لهم الهدايا الرمزية تقديراً لما بذلوه في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأكد الرفاق خلال الفعالية المقامة بالمناسبة أن ذكرى السادس من أيار ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، وحافزاً للأحرار والمناضلين لتقديم المزيد من التضحيات والاستمرار بالدفاع عن سورية حتى تحقيق النصر النهائي، واستكمال مسيرة البناء والإعمار، مشيرين إلى أن دماء الشهداء الطاهرة رسمت طريق النصر، ومستقبل سورية المشرق.

بدورهم، أكد الجرحى أن التضحيات التي سطرها الجيش العربي السوري لن تذهب هدراً، وكل قطرة دماء طاهرة سالت ستزهر نصراً، مجددين عزيمتهم في متابعة الدفاع عن الوطن والتضحية في سبيل تحرير كامل أراضيه من رجس الإرهاب وداعميه.

تصوير – يوسف نو.

وفي حمص (سمر محفوض)، قام الرفيق عمر حورية، أمين الفرع، والمحافظ نمير مخلوف، وقائد المنطقة الوسطى، وقائد الشرطة، بالمحافظة، بوضع أكاليل الزهر على ضريح الشهداء تخليداً لذكراهم وتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار سورية.

وقدّمت ثلّة من حرس الشرف المراسم المعتادة، ومن ثم تم عزف النشيد العربي السوري، وتم وضع أكاليل الزهور على الضريح.

وأكد الرفاق خلال معيادتهم لذوي الشهداء أن الكلمات تعجز وتنحني إجلالاً وإكباراً أمام عظمة الشهادة، وتضحيات الشهداء، لافتين إلى أن التضحيات التي سطرها بواسل الجيش جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن الشرفاء شكّلت سوراً منيعاً ضدّ الأعداء، وحافظت على سيادة واستقلال الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهداء عن اعتزازهم وفخرهم بأبنائهم الأبطال، مؤكدين أن الوطن يستحق من جميع أبنائه التضحية في سبيل الدفاع عنه.

ونوهوا بأن النصر على الإرهاب وداعميه حتمية تاريخية بفضل تضحيات شعبنا الصامد، معبرين عن استعدادهم الدائم للذود عن سورية، وحمايتها من كل معتدٍ أو خطر، ومؤكدين ثقتهم بتحقيق النصر التام على جميه أشكال الحروب التي تستهدف وطننا، بما فيها الحرب الاقتصادية والحصار الأحادي الظالم، بفضل تلاحم وصمود الشعب والجيش وحكمة وشجاعة قائدهم السيد الرئيس بشار الاسد.

وفي حماة (حسان المحمد)، زار أمين الفرع، الرفيق المهندس أشرف باشوري، والمحافظ الدكتور محمود زنبوعة، وقائد الشرطة، وعدد من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي، ضريح الجندي المجهول في حماة ووضعوا أكاليل الزهر عليه.

وقدّمت ثلّة من حرس الشرف المراسم وعزفت الفرق النحاسية لاتحاد شبيبة الثورة النشيد العربي السوري ولحني الشهيد ووداعه.

بدورهما، أمين الفرع والمحافظ، نوها بالتضحيات الجسام والبطولات العظام التي سطرها الشهداء والجرحى للحفاظ على وحدة وسيادة الوطن، مشيدين بتضحياتهم إذ قدموا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن البلاد.

وقال ماهر قاورما، عضو مجلس الشعب: إن دماء الشهداء ستزهر نصراً مؤزراً على كامل مساحة الوطن، مؤكداً أن زيارة النصب التذكاري في هذه المناسبة تشكل وقفة إكبار للأرواح الطاهرة التي أصبحت منارة للأمم، ورمزاً للوطنية والنضال.

من ناحيته، محمد إبراهيم، أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة، نوه بأن الشهداء ضحوا بحياتهم لنعيش بسلام وأمان، وقدموا أرواحهم ودماءهم لتعيش الأجيال من بعدهم بكامل كرامتها ولتنعم بكل حقوقها المشروعة.