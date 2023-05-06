مؤرخ سلوفاكي: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي

أكد الأستاذ الجامعي والمؤرخ السلوفاكي إدوارد خميلار أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي، وهو مرفوض ليس فقط من قبل سورية، وإنما أيضاً من قبل الدول المجاورة.

وأشار خميلار في حديث لصحيفة (ناشيه برافدا) التشيكية إلى التغييرات الإيجابية الجارية الآن في المنطقة، وقال: إن جميع القوى والدول تتفاوض الآن مع سورية التي تتواجد من جديد بقوة في دائرة العلاقات الدولية.

وأوضح خميلار أن الأجندة العالمية تقوم الآن بحلها القوى العظمى خارج الغرب، لأن الغرب أصبح لاعباً على الهامش في ظل الحركة العالمية القائمة، مشدداً على أنه في حال عدم تخلي الولايات المتحدة عن سياساتها الحالية، فإنها ستتحول وبشكل متزايد إلى لاعب هامشي، وكذلك الاتحاد الأوروبي.