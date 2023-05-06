حماة تستعرض آلية استلام محصول القمح

حماة – حسان المحمد

عقد في مبنى مجلس محافظة حماة اجتماع موسع جرى خلاله استعراض آلية العمل لاستلام محصول القمح من الفلاحين والإجراءات المتخذة للحد من حدوث الحرائق في الأراضي والحراج الزراعية، كما تمت مناقشة الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تؤثر على عملية الاستلام، ووضع خارطة عمل لتذليلها بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد المحافظ الدكتور محمود زنبوعة على جهوزية الصوامع ومراكز استلام الحبوب في المحافظة واستلام كل حبة قمح على مستوى المحافظة، وتسخير الإمكانات المطلوبة وتقديم كل التسهيلات اللازمة للفلاحين وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل.

وشدد المحافظ على ضرورة استنفار كافة الجهات الحكومية على مدار الساعة خلال موسم حصاد محصول القمح والحرائق، والتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الفلاحية والفرق الحزبية والوحدات الإدارية والعمل بروح الفريق وتنسيق المهام كل في مجاله.

وبين أمين فرع الحزب المهندس أشرف باشوري استعداد الكوادر الحزبية وجهوزيتها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة استلام كافة الكميات من الفلاحين وعدم رفض أي كمية منها و تخزينها في المراكز.

بدوره قائد شرطة المحافظة اللواء تركي السعيد لفت إلى جهوزية عناصر قوى الأمن الداخلي واستنفارها على مدار الساعة، وانتشار الوحدات الشرطية على الطرقات ومداخل المحافظة لمنع التهريب، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التهرب من تسليم القمح إلى مراكز الاستلام .

وأوضح مدير الحبوب وليد جاكيش وجود 8 مراكز استلام على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للتخزين حوالي 220 ألف طن، موضحا أنه جميع المراكز بجهوزية عالية وتم اجراء صيانة وتعقيم لها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الطباعة وغيرها.

وأوضح مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف أن المساحات المزروعة بالقمح في مجال منطقة الغاب تبلغ حوالي 53 ألف هكتاراً، وأن الإنتاج المتوقع لهذا العام يقدر بحوالي 150 ألف طن، مبيناً أنه تم توزيع سيارات الإطفاء على خريطة محددة ضمن المنطقة، حيث تبعد أبعد نقطة للتدخل عشرة دقائق للوصول لمكان الحريق.

وقال مدير الزراعة المهندس أشرف باكير: إنه يوجد في مجال عمل المديرية 18 سيارة إطفاء و200 عامل حراجي، وأبعد نقطة للتدخل حوالي ربع ساعة مؤكدا أنه تم التعميم على الوحدات الإرشادية الاستنفار خلال الفترة المقبلة و تسهيل أمور الفلاحين واستلام المحصول منهم.

وبين العميد ثائر الحسن قائد فوج إطفاء أن غرفة عمليات فوج الإطفاء متصلة مع كافة غرف العمليات على مستوى المحافظة لتلقي الشكاوي عن اندلاع أي حريق للتدخل الفوري وإخماده ومنع انتشاره لمساحات أكبر.

وأكد مدير الشركة العامة للكهرباء المهندس حبيب خليل أنه سيتم تزويد مراكز الحبوب بالكهرباء منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا طيلة فترة استلام محصول القمح لقيام المراكز بأعمالها.