مصرع 176 شخصاً إثر فيضانات الكونغو

لقي 176 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت بحدوث فيضانات في قريتين بمقاطعة كيفو الجنوبية شرق جمهورية الكونغو.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي قوله خلال مؤتمر صحفي: إن مياه نهرين ضخمين فاضت واجتاحت قريتي بوشوشو ونياموكوبي، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل وحدوث انهيارات أرضية، ما صعب عملية النزوح من المنطقة، مؤكداً أنه تم انتشال 176 جثة حتى الآن، في حين ما يزال البحث مستمراً عن مفقودين.

وتشهد الكونغو منذ الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة، حيث أدت الانهيارات الأرضية إلى مصرع عشرات الأشخاص، كما بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات، وتم تدمير أكثر من 600 منزل.