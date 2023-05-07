إعادة تغذية محافظة الحسكة بالكهرباء

أنهت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال إصلاح البرج الذي انهار يوم أمس على خط الطبقة – البواب 230 ك.ف، وتمت إعادته إلى الخدمة مجدداً.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال إصلاح البرج الذي انهار نتيجة سرقة الزوايا الداعمة له من قبل لصوص مجهولين انتهت، ويتم حالياً تزويد محطات التغذية الكهربائية بالتيار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الشركة قامت أثناء انقطاع التيار الكهربائي القادم من سد الطبقة بتغذية الخطوط الخدمية من الكهرباء المنتجة من محطة توليد السويدية لضمان عدم توقف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ولفت عكلة إلى أن أبراج الكهرباء ذات التوتر العالي المنتشرة في المحافظة، أو التي ترتبط بسد الطبقة تتعرض لسرقة دعاماتها وزواياها من قبل اللصوص ما يجعلها عرضة للانهيار عند هبوب الرياح القوية.