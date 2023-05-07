7-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

إعادة تغذية محافظة الحسكة بالكهرباء

بشار المحمد

أنهت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال إصلاح البرج الذي انهار يوم أمس على خط الطبقة – البواب 230 ك.ف، وتمت إعادته إلى الخدمة مجدداً.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال إصلاح البرج الذي انهار نتيجة سرقة الزوايا الداعمة له من قبل لصوص مجهولين انتهت، ويتم حالياً تزويد محطات التغذية الكهربائية بالتيار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الشركة قامت أثناء انقطاع التيار الكهربائي القادم من سد الطبقة بتغذية الخطوط الخدمية من الكهرباء المنتجة من محطة توليد السويدية لضمان عدم توقف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ولفت عكلة إلى أن أبراج الكهرباء ذات التوتر العالي المنتشرة في المحافظة، أو التي ترتبط بسد الطبقة تتعرض لسرقة دعاماتها وزواياها من قبل اللصوص ما يجعلها عرضة للانهيار عند هبوب الرياح القوية.

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