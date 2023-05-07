7-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

إنطلاق حملة اللقاح الوطني للاطفال دون الخمس سنوات في الحسكة

محمد عباس

الحسكة _أون لاين

انطلقت اليوم حملة اللقاح الوطني للاطفال دون الخمس سنوات على مستوى المحافظة .

وبين الدكتور عيسى خلف مدير الصحة في تصريح للبعث اون لاين بأن الحملة تستهدف قرابة 14الف طفل عبر الفرق الطبية المعدة لهذا الغرض من خلال 40 فريقا طبيا و 33 فريقا جوالا وعدد العاملين 297عاملا بين ممرضا ومشرفا وإداريا .

وأشار خلف إلى أن الحملة تستهدف الاطفال المتسربين من الحملات الداعمة السابقة في القرى والنواحي والمناطق والمخيمات . مبينا بأن اللقاح أمن وليس له مضاعفات أخرى

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