إنطلاق حملة اللقاح الوطني للاطفال دون الخمس سنوات في الحسكة

الحسكة _أون لاين

انطلقت اليوم حملة اللقاح الوطني للاطفال دون الخمس سنوات على مستوى المحافظة .

وبين الدكتور عيسى خلف مدير الصحة في تصريح للبعث اون لاين بأن الحملة تستهدف قرابة 14الف طفل عبر الفرق الطبية المعدة لهذا الغرض من خلال 40 فريقا طبيا و 33 فريقا جوالا وعدد العاملين 297عاملا بين ممرضا ومشرفا وإداريا .

وأشار خلف إلى أن الحملة تستهدف الاطفال المتسربين من الحملات الداعمة السابقة في القرى والنواحي والمناطق والمخيمات . مبينا بأن اللقاح أمن وليس له مضاعفات أخرى