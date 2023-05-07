7-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

اعتقال أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في إيران

بشار المحمد

طهران – سانا

أعلن حرس الثورة الإيرانية عن اعتقال أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي، أثناء محاولته الدخول إلى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن حرس الثورة قوله في بيان: “إنه تم اعتقال أحد متزعمي (داعش) مع شبكة اتصالاته عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية”.

وشدد الحرس الثوري على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتَّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلباً عاماً.

وكان حرس الثورة أعلن في وقتٍ سابق عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة “خلق” الإرهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل.

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