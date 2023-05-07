اعتقال أحد متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في إيران

طهران – سانا

أعلن حرس الثورة الإيرانية عن اعتقال أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي، أثناء محاولته الدخول إلى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن حرس الثورة قوله في بيان: “إنه تم اعتقال أحد متزعمي (داعش) مع شبكة اتصالاته عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية”.

وشدد الحرس الثوري على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتَّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلباً عاماً.

وكان حرس الثورة أعلن في وقتٍ سابق عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة “خلق” الإرهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل.