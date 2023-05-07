“الثقافة” تتسلم شهادة إدراج “اليونسكو” لصناعة العود في سورية على قائمتها للتراث

بعدما أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) عنصر صناعة العود والعزف عليه في سورية على قائمة التراث الإنساني الثقافي غير المادي، تسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح شهادة الإدراج .

رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو وزير التربية الدكتور دارم طباع الذي سلم الشهادة للوزيرة مشوح أوضح أنه بإدراج اليونسكو صناعة العود والعزف عليه في سورية على قائمة التراث الإنساني الثقافي غير المادي تكون سورية وضعت بصمة ثقافية جديدة في التراث العالمي الإنساني.

بدورها أكدت الوزيرة مشوح خلال تسلمها الشهادة بحضور أمين عام اللجنة الوطنية السورية لليونسكو الدكتور نضال حسن أن إدراج اليونسكو عنصر صناعة العود والعزف عليه في سورية على قائمة التراث الإنساني الثقافي اللامادي يضمن استمرار هذا التراث واستدامته.