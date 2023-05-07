8-مايو-2023

جريدة البعث

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الرئيس الأسد يبحث هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد التطورات الإيجابية على الساحة العربية

بشار المحمد

دمشق – سانا

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات الإيجابية على الساحة العربية، حيث عبر الرئيس الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يُعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

كذلك تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سورية والإمارات في العديد من المجالات.

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