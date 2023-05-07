الطيران الحربي العراقي يقضي على مجموعة إرهابية شرق العراق

بغداد – سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي عن القضاء على مجموعة إرهابية في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقلت وكالة “واع” للأنباء عن القيادة قولها في بيان: إنه “بناء على معلومات استخباراتية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران الحربي العراقي ضربة جوية ناجحة بطائرات إف 16 ضد مجموعة إرهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى، وتمكن من القضاء على أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير الأوكار التابعة لهم”.

من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية القبض على خمسة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى.