برلمان أطفال دير الزور يناقش عدداً من القضايا الخدمية 

دير الزور – سانا

ناقش برلمان الأطفال في دير الزور قضايا تتصل بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء المحافظة، وضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية، خلال جلسته الأولى لهذا العام بحضور عدد من المعنيين الذين أجابوا عن تساؤلات الأطفال كل حسب اختصاصه.

رئيس منظمة طلائع البعث، الرفيق الدكتور عزت عربي كاتبي تحدّث في تصريح له عن الهدف من إقامة برلمان الأطفال الذي يكمن في تنمية مهارات الحوار والتواصل لديهم، وإكسابهم ثقافة احترام الرأي الآخر وممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، والمطالبة بما يحتاجون من خدمات ومرافق وغيرها وبمنتهى الجدية.

وكشف كاتبي أنه لدى الطلائع خطوات قادمة في هذا الشأن تتمثل في إطلاق موقع خاص ببرلمان الأطفال على مستوى سورية يقوم من خلاله أعضاء برلمانات الأطفال في المحافظات بتثبيت أسئلتهم واستفساراتهم، والردود الرسمية عليها.

وأوضح رئيس برلمان الأطفال بدير الزور، إسلام محيمد، أن الجلسة كانت غنية بطروح تتعلق بقضايا تهم الأطفال بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ خلال الفترة المقبلة على متابعة التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول المناسبة لها.

وعبّر عددٌ من الأطفال المشاركين عن سعادتهم لوجودهم في البرلمان الذي أتاح لهم الفرصة لطرح احتياجات الصغار، والمشكلات التي تعترضهم والمشاركة في إيجاد الحلول لها.

حضر جلسة برلمان الأطفال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق ياسر الشوفي، وأمين فرع دير الزور لحزب البعث الرفيق رائد الغضبان، ورئيس مجلس محافظة دير الزور، ومديرو الدوائر الرسمية.