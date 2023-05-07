تحديد موعد معرض الباسل للإبداع والاختراع

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موعد إقامة معرض الباسل للإبداع والاختراع الدورة الـ 21 لعام 2023 وذلك خلال الفترة ما بين الـ 26 والـ31 من شهر آب القادم، موضحةً أن المعرض يتضمن عدة محاور هي الصناعة “تطوير خطوط الإنتاج وأتمتة صناعية” والزراعة-الزراعة العضوية والنباتات الطبية” والطاقات البديلة والبيئة-التغير المناخي ومعالجة المياه وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية” والتكنولوجيا “تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والواقع الافتراضي والمعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد” والطب “التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية”.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة إلى ملء استمارة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص اعتباراً من الـ 7 من الشهر الجاري ولغاية الـ 5 من شهر تموز القادم.