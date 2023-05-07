فوز هام للجلاء في دوري السلة ووجهة نظر أهلاوية للمستقبل!

حلب- محمود جنيد

عزز فريق الجلاء حظوظه ببلوغ الدور نصف النهائي” الفاينال فور” لدوري سلة الرجال بفوزه المهم جداً في الجولة الفائتة على ضيفه الجيش بفارق خمس نقاط، ومن خلاله أشعل المنافسة على التأهل بين الفرق الست الأولى على لائحة ترتيب فرق الدوري.

وفي تلك المباراة حظي الجلاء بمساندة جماهيرية استثنائية إذ تواجد مزيج من جماهير الأندية الحلبية على المدرجات، وكان مدرب أهلي حلب غسان سركيس حاضراً باهتمام لمتابعة فريق الجيش الذي سيواجهه فريقه في جولة لاحقة.

سركيس أكد لـ”البعث” بأن الجلاء استحق الفوز بشكل عام لأنه كان قادراً على التسجيل وخطف النقاط في الوقت المناسب الذي كان فيه الجيش يكثر من التبديلات التي لم تتح له الدخول في أجواء المباراة،مشيراً إلى أنه من المبكر الحكم على المنافسة وترشيح الفرق التي ستصل إلى الفاينال فور بعد اشتداد المنافس بين خمس إلى ستة فرق.

وبالنسبة لفريقه ومدى جاهزيته للدفاع عن لقبه أوضح سركيس بأن ذلك يتبع لتنفيذ ماتم تحضيره لكل مباراة بشكل جيد إضافة لعامل التوفيق، والمحافظة على الريتم التصاعدي في الأداء والنتائج بنفس الزخم والتصميم.

وعن اللاعب عبد الوهاب الحموي الذي التحق بصفوف الفريق أخيراً بيّن سركيس بأنه لم يصل إلى درجة الجاهزية الكاملة لكنه يتحسن وخلال فترة وجيزة سيكون متماهياً مع المجموعة وإضافة كبيرة ومهمة جداً للفريق الذي تم وضع خطة لتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب على مستوى لائق وداعم لمساعي الحفاظ على لقب الدوري.