مستويات قوية في بطولة حماة لتحدي اللياقة البدنية

حماة- منير الأحمد

أقامت اللجنة الفنية لبناء الأجسام في حماة بطولة المحافظة في رياضة تحدي القوة البدنية للذكور والإناث، وذلك في صالة ألعاب القوة بمدينة الباسل الرياضية.

رئيسُ اللجنة الفنية محمد العشي كشف لـ”البعث” أن البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس الفنية والإدارية بمشاركة واسعة من جميع الأندية والبيوتات الرياضية وكوادر اللعبة من مدرّبين وحكام، وقد شهدت مستويات جيدة، حيث تمّ انتقاء فريق المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية التي تستضيفها حماة يوم الخميس المقبل.

وأكد العشي أن بناء الأجسام من الألعاب المتطورة في محافظة حماة، والدليل هو النتائج المتميزة على مستوى القطر على مدار الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن فريق حماة لتحدي اللياقة نجح بالفوز في بطولة الجمهورية العام الماضي بفئة الرجال والسيدات.

نتائج البطولة التي شهدت منافسات قوية ومستويات جيدة بفئة الشباب أسفرت عن إحراز اللاعب حمزة حسين المركز الأول، تلاه ياسين حدق ثانياً، وأحمد نمر ثالثاً، وطه الإمام رابعاً، وفي فئة الرجال حقّق اللاعب مصطفى الدهش المركز الأول، تلاه باشا الحسن ثانياً، ومحمد مهدي مارديني ثالثاً.

وفي بطولة فئة الماسترز جاء اللاعب عبد الغني شقره في المركز الأول، فيما أحرزت اللاعبة حنان داؤد المركز الأول بفئة السيدات، تلتها هزار قصاب ثانياً، ثم منال وسوف ثم نبال المصري، وفي فئة الشابات توّجت اللاعبة يمارس كلثوم بالمركز الأول، تلتها غيثاء هابيل بالمركز الثاني، ونغم زينو ثالثاً، وإنانه داؤد رابعاً.